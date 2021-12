Ausztriában jön a negyedik oltás, de nem mindenkinek

Az osztrák Nemzeti Oltási Munkacsoport javasolja a negyedik oltás felvételét az egészégügyben és más, fontos szektorokban dolgozók részére, de másoknak egyelőre nem ajánlják ezt.

A közelgő omikron-hullám fényében fel lehet ajánlani [a negyedik oltást] a magas kockázattal bíró vagy kulcsfontosságú területeken dolgozóknak a harmadik oltás után hat hónappal

– írta állásfoglalásában a testület. Ezen kívül azt is leírták, hogy egyedi esetekben, az orvosokkal történő konzultáció után akár hat hónapnál hamarabb is be lehet adni a negyedik oltást.

Az osztrákok nemrég jelentették be újabb korlátozások az omikron-variáns miatt. Egyrészt rendelkeztek arról, hogy december 27-étől kezdve este 10 óra után kijárási tilalom lép életbe. Ez még újévkor is érvényben marad majd, ennek nyomán az osztrák kormány arra kérte az embereket, hogy kis közösségekben és beoltott emberekkel ünnepeljék a szilvesztert.

Másrészt a beutazás szempontjából különösen kockázatos országok közé sorolták át az Egyesült Királyságot, Hollandia, Dániát és Norvégiát az omikron-variáns nagy jelenléte miatt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenkinek karanténba kell vonulnia, aki nem vette fel a harmadik oltást, illetve nem tud felmutatni egy negatív PCR-tesztet.

A mutáns vírusból már több száz esetet azonosítottak Ausztriában. A kormány célja saját bevállásuk szerint az, hogy „egy kis lélegzetvételnyi időt” nyerjenek addig, amíg sikerül tehermentesíteni a kórházakat és intenzív-osztályokat az előző hullám által okozott megbetegedésektől.

(via The Guardian, Reuters)