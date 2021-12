Erzsébet királynő: Fülöp herceg nevetése nagyon hiányzik idén

A királynő azzal kezdte, hogy a karácsonyt rendszerint a gyermekek idejeként tartják számon ami igaz is, de ez csak a történet fele. A karácsony valójában a mindannyiunkban élő gyermekhez szól – mondta, majd azt követően úgy fogalmazott:

Nekem és a családomnak nagyon fog hiányozni egy jól ismert nevetés ebben az évben, de így is örülni fogunk a karácsonynak.

A királynő ezzel az idén áprilisban elhunyt Fülöp hercegre utalt. Hozzátette: szerencsére a herceg halála mellett van jó hír is, hogy idén négy gyermeket is üdvözölhettek a királyi családban.

Ők mindannyiunkat tanítanak, akárcsak a karácsony. Egy gyermek születésével egy új ajtó nyílik ki, végtelen lehetőségekkel.

– mondta a gyermekekről, majd hozzátette, hogy szerinte a karácsony a történetének az egyszerűsége miatt lehet ennyire általános érvényű világszerte.

Rövid beszéde végén a királynő Jézus születésére utalt vissza, hangsúlyozva, hogy a saját életében is nagyon fontos szerepe van a vallásnak. Mindeközben az O little town of Bethlehem című angol karácsonyi nótát is idézte:

Az ő születése egy új kezdetet jelentette. Ahogy a karácsonyi nóta szól: »Mert benned lett ma emberré, Kit minden nép remélt«. Mindannyiuknak nagyon boldog karácsonyt kívánok!

– zárta üzenetét.

Egy ékszerrel is megemlékezett Fülöp hercegről

A királynő egyébként egy apró ékszerrel is Fülöp hercegről emlékezett meg szimbolikusan: ugyanazt a melltűt viselte ünnepi ruháján, mint amely 1947-ben, a nászútjuk során is látható volt rajta.

Az ékszer előkerült már 2007-ben is, amikor a királyi pár a 60. házassági évfordulóját ünnepelte és ismét összeálltak egy, az 1947-eshez hasonló fotóra.

Elmaradnak a királyi család karácsonyi nagy összejövetelei

Mint korábban megírtuk, Erzsébet királynőnek a szokásos karácsonyi előtti családi ebédet, valamint a sandringhami karácsonyi családi vacsorát is le kellett mondania a koronavírus-járvány miatt. A királynő így idén Windsorban karácsonyozik, de úgy tudni, hogy a családtagjai közül többen is meglátogatják majd. Azonban biztos, hogy a lányának, Anna hercegnőnek ezt ki kell hagynia, mivel a férje koronavírusos lett.

Károly herceg hivartala, a Clarence House nemrég hivatalosan is megerősítette a People Magazinnak, hogy a trónörökös feleségével, Kamilla hercegnével meglátogatja a királynőt szombaton és elfogyasztanak vele egy karácsonyi pudingot.

(Borítókép: Erzsébet királynő 2021. december 23-án. Fotó: Victoria Jones / Pool / Getty Images)