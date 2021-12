Tizenhat menekült fulladt a tengerbe, egyikük csecsemő volt

Legalább 16 ember meghalt, amikor egy vitorláshajó péntek éjjel 82 menedékkérővel a fedélzetén elsüllyedt Párosz szigete mellett az Égei-tengeren – idézi a Deutsche Welle a görögországi parti őrség bejelentését. A mentőegységek 12 férfi, három nő és egy csecsemő holttesttét emelték ki a hullámsírból.

Az egyelőre nem világos, hogy a vitorlás hajó miért süllyedt el, de egy hét alatt már a harmadik hasonló szerencsétlenség volt Görögországban. Csütörtökön Krétától északnyugatra, Antiküthéra szigete mellett, legalább 11 menedékkérő fulladt vízbe, 90-en azonban el tudtak érni egy zátonyt, miután az őket szállító hajó a vízbe borult. Kedden Folégandrosz szigeténél állt le annak a hajónak a motorja, amelyen 50 menekült, akarta elérni a partokat. Többen eltűntek, a görög parti őrség által kimentett 12 ember közül mindössze kettőn volt mentőmellény.

Another boat tragedy in Greek sea waters.



We are extremely saddened at reports that at least 7 people lost their lives in a shipwreck north of Antikythera. 1/2https://t.co/KwAKYXPOkL