Rendhagyó tervvel készül a NASA arra az esetre, ha bekövetkezik az, amit eddig csak a filmvásznon láthattunk: az emberiség kapcsolatot teremt földönkívüli, értelmes lényekkel. Ehhez az intézményes vallás képviselőinek szakértelmét is alkalmazzák.

Felmerül a kérdés: hogyan reagálnának a világ nagy vallásai, ha bebizonyosodna, vannak más, civilizált, emberi normákkal értelmesnek nevezhető élőlények rajtunk kívül a világűrben?

Tehát Andrew Davison tiszteletest, a Cambridge-i Egyetem teológusát és rajta kívül még 23 kollégáját azért fizeti az amerikai űrkutatási hivatal, hogy a fent említett kérdésre választ találjanak.

Az már gyakorlatilag tény, hogy az élet máshol is kifejlődhetett a kozmoszban, a Mars-kutatás is egyre több bizonyítékkal szolgál erre, hiszen már tudni, hogy víz volt, és még mindig van a vörös bolygón.

Vélhetően Davisonnak is el kellett mélyedni önmagában és az egyháza által hirdetett hitvilágban, ugyanis maga is meg van győződve arról, hogy a földönkívüli élet létezése napról napra reálisabbá válik. Pláne, hogy bevetették az idegen élet kutatásába a James Webb űrteleszkópot, amely távoli csillagrendszerekben található bolygók légkörét elemzi az élet után kutatva. Teszik ezt úgy a tudósok, hogy azt figyelik, a légkörben vannak-e olyan vegyületek, mely az élet következményei. Lehet ez mondjuk széndioxid, ha éppen ipari forradalmukat élik csillagközi rokonaink, de ammónia is, amit kevésbé fejlett élőlények bocsátanak ki.

Elvégre már létező teória az is, hogy a Vénusz légkörében lévő ammónia szerves élőlények terméke.

A Vénusz – amelyről úgy tartják, hogy valamikor a Föld ikertestvére volt – pedig itt van a szomszédban.

Az Európai Űrügynökség Rosalind Franklin biokémikus után elnevezett űrszondája jövőre indul a Marsra, hogy a felszín alatt áskálódjon, szerves élőlények, illetve azok maradványai után kutatva. Két év múlva pedig missziót indítanak a Jupiter holdjára, Európára, hogy kivizsgálják, a hatalmas jégtakaró alatt van-e élet a vízóriáson.

Lehet, hogy 100 évig nem fedezzük fel az életet. De az is lehet, hogy már a jövő héten megtaláljuk

– mondta a Times magazinnak a NASA egyik szakértője.

A felfedezések számos kérdést felvetnek

Vajon Isten teremtette az életet máshol is? Ugyanazt a forgatókönyvet játszotta el a Teremtő, mint a Földön, azaz messiásokat, prófétákat küldött? Megdőlnének vagy megreformálódnának a világ vallásai, átírnák-e teremtéstörténetüket? Ha Isten vagy istenek teremtettek mindent, miért ne tehették volna meg ezt máshol is?

És ezek még csak azok a kérdések, melyek a teológusokat foglalkoztatják, a földi vallásokat és hitrendszereket szem előtt tartva. Mert mi van, ha civilizáció nyomaira bukkan a NASA, és az a civilizáció kőkeményen vallási alapú? És az a civilizáció hogyan dolgozná fel, ha rajtuk kívüli életet találnak?

Ha már Davisonnál tartunk, aki keresztény lelkész, aggódnának-e a hívők az űrlények lelkéért? Térítenének-e a térítő vallások úgy is, ha a célközönség nem emberi lény?

Természetesen ez nagyon sci-fi, de mint a NASA szakértője is hangsúlyozza, bármikor bizonyíthatóan felfedezhetik a földönkívüli életet.

Különösen annak fényében, hogy a Pentagon is elismerte, vannak ufók,

és fogalma sincs senkinek arról, mik láthatóak az ufókról készült felvételeken, honnan jöttek és hova tartanak a fizikai törvényeire fittyet hányó azonosítatlan repülő tárgyak.

Az űrkutatás rajongóinak körében ráadásul a Prometheus című film koncepciója nyomán felmerült az a kérdés is:

mivel Hollywood már felkészített minket arra, hogy űrlényekkel találkozzunk, fel vagyunk-e arra készülve, hogy embereket találjunk fényévekre arrébb?

Lehet, hogy ennek a világ nagy vallásai jobban is örülnének.

Eközben elfelejtjük, hogy a földi életet sem ismerjük még annyira, számtalan értelmes, érző állat létezik, amelyeknek a nagy vallások nem tulajdonítanak lelket. Pedig ott vannak a lábasfejűek, delfinek, elefántok, kutyák, de akár a pingvinek is, melyekről nem tudni, van-e valamilyen vallásuk, vagy éppen felvennék-e valamelyik nagy emberi vallást.

Kirill orosz pátriárka legalább már megtette az első lépést a földi élőlények lelki világának megismerése felé, hat éve ellátogatott egy sarkköri pingvinkolóniához.

Ön szerint vannak értelmes élőlények az emberiségen kívül? Minden bizonnyal.

Miért, az emberiség értelmes?

Nem tudom, de az általunk ismert világ azonnal megváltozna.

Mi ez a kérdés? Nyilvánvaló, hogy már köztün élnek.

Csak nehogy az idegenek próbáljanak minket megtéríteni.

(Borítókép: Space Frontiers / Getty Images)