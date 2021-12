A Szilícium-völgyben vállalt munkát Sebastian Kurz, aki idén októberben kényszerült lemondani a kancellári tisztségről – értesült a Kronen Zeitung.

Az osztrák lap szerint

Kurz februárban egy menedzseri pozícióban próbálhatja ki magát az egy globális cégnél a Szilícium-völgyben.

A szerződést állítólag már megkötötték és néhány nap múlva hivatalosan is bejelentik az érkezését. A volt kancellár új beosztásában állítólag San Francisco, Bécs, valamint német és svájci városok közt fog utazgatni.

Kurznak egyébként egy hónappal ezelőtt, november 27-én megszületett a fia, Konstantin is, a politikából való távozását a volt kancellár részben ezzel is indokolta. „Most megyek és elhozom a fiamat és a barátnőmet a kórházból, köszönöm a figyelmüket” – ezzel zárta Kurz december 2-án tartott utolsó sajtótájékoztatóját.

Most, karácsonykor Schönbrunnban fotózták le a volt kancellárt és párját, amint gyermeküket sétáltatták, vagyis egyelőre még Ausztriában vannak. A beszámolók szerint Kurz „felszabadultnak” tűnt. Ezt megerősítették Kurz ismerősei is, akik azt osztrák lapoknak nyilatkozva arról számoltak be, hogy a volt kancellár most nagyon boldog, élvezi az életet és egyáltalán nem töpreng azon, ami vele történt, legfeljebb csak a kisbaba okoz neki álmatlan éjszakákat.

Tudom mit tettem és mit nem. Várom a napot, amikor bebizonyíthatom majd az ártatlanságomat

– mondta a volt kancellár arra a kérdésre, hogy nem zavarja-e mindaz, ami vele történt.

2022-ben egyébként az új állás mellett lesz még egy nagy változás Kurz életében: jövő nyáron feleségül veszi barátnőjét, Susanne Thiert, akivel már több mint 16 éve vannak együtt. Az esküvő Ausztriában lesz.

Kurz utódjainak sincs könnyű dolga

Kurzot Alexander Schallenberg követte a kancellári tisztségben októberben, aki azóta már szintén benyújtotta lemondását, arra hivatkozva, hogy szerinte a kancellári tisztséget, illetve az erősebb kormánypárt, az ÖVP pártelnöki tisztséget egyazon személynek kellene betöltenie. Az utóbbi tisztségre Karl Nehammer korábbi belügyminisztert választották meg, ennek köszönhetően pedig a kancellári tisztségben is ő foglalta el Schallenberg helyét.

Nehammernek most nincs könnyű dolga, ugyanis a koronavírus-járvány őszi hulláma letarolta Ausztriát. Erre válaszolva az osztrák kormány novemberben három hétre bezárkózott, majd azt is bejelentették, hogy február 1-jétől kezdve kötelezővé tehetik az oltást. Ezek miatt az utóbbi időben rendszeresek a demonstrációk Bécsben és az osztrák nagyvárosokban, az is előfordult már, hogy tízezrek vonultak az utcákra.

A tekintetben a legfrissebb fejlemény, hogy karácsonykor újabb korlátozásokat jelentettek be Ausztriában az omikron-variáns terjedése miatt. Ennek részeként december 27-étől érvénybe lép egy este 10 órás kijárási tilalom is, amely még szilveszterkor is érvényben.

(via krone.at)

(Borítókép: Sebastian Kurz 2021. december 2-án. Fotó: Lisi Niesner / Reuters)