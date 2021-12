Zavarba ejtő nyelvbotlással adott hírt Ferenc pápa karácsonyi beszédéről a legrégebbi brit kereskedelmi televízió, az ITV műsorvezetője, Kylie Pentelow, aki élő adásban tévedésből azt sejtette, hogy meghalt Ferenc pápa.

– hangzott a kísérőszöveg, a közvetítés pedig itt meg is szakadt, a Ferenc pápa beszédéről készült képekről az ITV villámgyorsan visszakapcsolt a stúdióba a láthatóan kisebbfajta sokkot átélő műsorvezetőre.

ITV just announced the death of The Pope by accident pic.twitter.com/GS5RNCdm5b