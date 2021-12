A horvát kormány nem elégedett a koronavírus elleni védőoltások beadásának ütemével. Erről Vili Beros, Horvátország egészségügyi minisztere beszélt.

A politikus elmondta, hogy jelenleg az elmúlt száz év egyik legnagyobb járványa zajlik, az emberek pedig nem akarják kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket számukra kínál az orvosi szakma.

Ez felfoghatatlan számomra

– jelentette ki.

A miniszter azt is hozzátette, hogy gyerekkorában is mindenki kapott oltást, mégsem tett fel senki kérdéseket – számolt be az MTI.

A valamivel több mint négymillió lakosú Horvátországban 560 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a betegségbe pedig ötvenen haltak meg.

Kórházban 1872 beteget ápolnak, közülük 247-an vannak lélegeztetőgépen. Horvátországban eddig 2 251 603-en kaptak védőoltást, közülük 2 119 974-en már a második adagot is felvették.