Inyoung You bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben. Egyetemi barátja végzett önmagával, miután több tízezer zaklató, megalázó és sértő szöveges üzenetet kapott Youtól.

A Boston College egykori hallgatója szinte megszállottan bombázta őrült üzeneteivel fiúját. Olyat is írt, hogy „menjen, és ölje meg magát”. Alexander Urtula végül a halálba ugrott. A hosszú ideig elhúzódó tárgyaláson a lány bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben – tudósított a New York Times.

A bostoni meghallgatáson Robert Ullmann, a Suffolk megyei felsőbíróság bírája azt tanácsolta a 23 éves Inyoung Younak: úgy élje le az életét, hogy mindvégig tisztelegjen barátja, Alexander Urtula emléke előtt – számolt be a Boston Globe.

A bíró kijelentette: reméli, You kisasszony tettei

Yout két és fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, tíz év próbaidőre.

Inyoung You, a former Boston College student who sent her boyfriend tens of thousands of abusive text messages before his suicide, received a suspended sentence and probation after pleading guilty to involuntary manslaughter. https://t.co/f6332JcdOH