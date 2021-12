Kanadában mínusz 40 fokot mérnek, de mínusz 55-nek is lehet érezni

Marad a riasztás Kanada nyugati tartományaiban, ahol a hét elején mínusz 40 foknál is hidegebbet mértek.

Az Egyesült Államok nyugati részét is egy erős hideghullám tartja szorításban. Sokfelé járhatatlanok az utak a leesett hatalmas mennyiségű hó miatt. Ugyanez igaz Kanada nyugati részére is. A Global News értesülései szerint a legrosszabb a helyzet Brit Kolumbiában, elsősorban Calgaryban és Edmontonban.

A rettentő hideg miatt a hatóságok bezáratták a sípályákat, és tilos a családi házak mögötti ideiglenes jégpályák használata is.

A kanadai hatóságok fenntartják a rendkívüli hideg miatt kiadott riasztást Albertában, Brit Kolumbiában és az ország más nyugati körzeteiben is. A hőmérséklet mínusz 40 fok, vagy annál is hidegebb, de a fagyos szélben a helyiek ezt akár mínusz 55 fokosnak is érzékelhetik.

(Borítókép: Extrém hideg Kanadában 2021. december 27-én. Fotó: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images)