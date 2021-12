Tízezernél is több ember szervezetébe juthatott be és legalább négy esetben halálos lefolyású megbetegedést okozott az új típusú koronavírus, a SARS–CoV–2 omikron-változata Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint. A novemberben elsőként Dél-Afrikában azonosított vírusváltozatot keddig 10 443 németországi mintában mutatták ki. Ez 45 százalékkal, 3218 esettel több az egy nappal korábbinál – számolt be az MTI.

A fertőzöttek közül 124-en kerültek kórházba. Négyen belehaltak a vírus okozta betegségbe – áll az RKI kimutatásában, amelyben jelezték, hogy az ünnepek miatt hiányos az adatszolgáltatás, ezért arra számítanak, hogy a helyi egészségügyi hivatalok számos esetet utólag jelentenek majd. Hozzátették, hogy a kimutatás együtt tartalmazza a génszekvencia-vizsgálattal megerősített és az úgynevezett variáns-specifikus PCR-teszt alapján gyanús eseteket.

Az RKI és a szövetségi kormány szerint elkerülhetetlen, hogy a minden korábbinál ragályosabb omikron-variáns szétterjedésével elinduljon Németországban a koronavírus-járvány ötödik hulláma, amely az egyszerre megbetegedő munkavállalók nagy száma miatt akár az úgynevezett kritikus infrastruktúra, például az egészségügyi ellátórendszer, a rendőrség és az áramszolgáltatás működését is veszélyeztetheti.

A karácsonytól számítva 1-3 héten belül várt hullámot főleg a fertőzésveszéllyel járó érintkezések, kapcsolatok számának csökkentésével és az oltási kampány felgyorsításával igyekeznek minél alacsonyabban tartani. Támaszkodnak az új fejlesztésű gyógyszerekre is. Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter keddi bejelentése szerint egymillió csomagot vásárolnak a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscég Paxlovid nevű készítményéből.

Karl Lauterbach kifejtette, hogy a Covid–19 elleni gyógyszerek megjelenése átalakítja a világjárvány elleni küzdelmet. A védőoltások és a betegség gyógyításának megnyíló lehetőségei révén a Covid–19 lassan „elveszíti fenyegető erejét” – idézték a szociáldemokrata (SPD) politikust a tárca közleményében, amely szerint a kormány együttműködik a Covid–19 ellen gyógyszert fejlesztő összes gyógyszercéggel.