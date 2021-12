Betiltották Szaharov emberi jogi szervezetét

Történelemhamisításra és a külföldről támogatott civil szervezetek nyilvántartásáról szóló elhíresült 2012-es törvény megsértésére hivatkozva a legfelsőbb bíróság kedden megszüntette a legrégebbi emberi jogi szervezet, a Memorial Társaság működését Oroszországban – írja a Deutsche Welle.

Alekszej Zsafjarov ügyész az eljárásban azzal érvelt, hogy a 2016-ban külföldi ügynöknek nyilvánított Memorial Társaság terrorista államként állítja be a Szovjetuniót, amikor „spekulációknak” enged teret a XX. századi politikai elnyomást célzó kutatásaiban. Az emberi jogi szervezet a sztálini szovjet rezsim több millió áldozatáról gyűjt adatokat, de az ügyészi vádak szerint az általa felsorolt áldozatok között nácik is vannak, akiknek „szovjet” vér tapad a kezéhez.

Az ítélet ellen néhány tucat aktivista tiltakozott a legfelsőbb bíróság épületénél.

A Memorial Társaságot még 1987-ben, a Szovjetunió felbomlása előtt alapították. Elnöke a Nobel-békedíjas disszidens, Andrej Szaharov volt. Jelenlegi vezetője, Jan Raczynski az Interfax hírügynökségnek azt mondta, folytatja a működését mindaddig, amíg az összes fellebbezési lehetőséget ki nem merítették.

