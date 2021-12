Kiállt a demokráciáért, három év kényszermunkára ítélték a szupermodellt

Három év kényszermunkára ítélték Mianmarban Paing Takhon szupermodellt és színészt, amiért részt vett a 2021 februárjában végrehajtott puccs utáni demokráciapárti tüntetéseken – írja a BBC. A 25 éves férfit még április 8-án tartóztatták le, reggel ötkor mentek érte a némi túlerőt jelentő 50 katonával nyolc teherautóval. Nem sokkal később elsötétült a több mint egymillió követőt magáénak tudó Instagram- és a Facebook-oldala is. Az Instagram-oldalát azóta a rajongói újraindították, de csak divatfotók vannak rajta.

Paing Takhon többször felszólalt a tíz hónapja hatalmon lévő junta ellen, a politikai foglyok, köztük a miniszterelnök szerepét betöltő államtanácsos, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Csí szabadon engedését követelte. Több más ismert mianmari közéleti személyiséggel együtt csatlakozott ahhoz a mozgalomhoz is, amelynek hívei három feltartott ujjal tüntetnek a demokráciáért. Letartóztatásakor a családja szerint súlyos depresszióval és nem mellesleg az agyát is megtámadó maláriával küzdött. Ügyvédei most a fellebbezésen gondolkodnak.

A mianmari hadsereg még 2021. február 1-jén vette át a hatalmat az 54 millió lakosú dél-ázsiai országban, elmozdítva a hatalomból államfőt, Aung Szan Szú Csít. A Nobel-békedíjas politikus pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért fölényes győzelmet aratott a 2020. november 8-án rendezett parlamenti választáson, a hatalomátvételt pedig hatalmas demokráciapárti demonstrációhullám követte, amelyet a hadsereg egységei fojtottak vérbe. Az atrocitásokban egy politikai foglyokat képviselő szervezet, az AAPP szerint eddig 1178 embert öltek meg és 7335-at tartóztattak le.