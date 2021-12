Az orosz támadást az Azovi-tenger felől várják az ukránok

Az ukrán vezetés szinte biztos benne, hogy Oroszország nem a szárazföld felől fogja megtámadni Ukrajnát egy esetleges támadáskor, hanem az Azovi-tenger irányából. Az esetleges támadásról Olekszij Danilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára beszélt.

Most ott erősítik meg az ukrán haderő védelmi vonalait az Azovi-tenger irányában, ugyanis úgy vélik, hogy ez most a leginkább konfliktusok terhelte régió. Mivel a tengeren nincsenek meghúzva a konkrét határvonalak, az orosz hadihajók olyan közel merészkedhetnek az ukrán partokhoz, amennyire csak akarnak. Ezért a térség települései vannak most leginkább veszélyben – vélekedik az RNBO titkára.

Az ukrán haderő akkor is visszavág, ha abból az irányból indulna el az orosz offenzíva – fogalmazott a védelmi tanács titkára. Hozzátette, hogy elsősorban a hamarosan hadrendbe kerülő földi elhelyezésű Neptun szárnyas rakétákkal fogják visszaverni az ellenséget – írja a Kárpáthír.

Mint arról korábban az Index beszámolt, újabb katonai csapatokat koncentrált Oroszország az ukrán határ közelébe. Műholdas felvételek szerint a csapatmozgás már hetek óta megfigyelhető a térségben. Kiderült az is, hogy az orosz csapatok nem hadgyakorlat céljából közelítették meg Ukrajna déli és keleti határait. Ezeket a csapatösszevonásokat eleinte mindkét fél tagadta, később azonban az ukrán hírszerzés jelentette, hogy több ezer orosz katona állomásozik a határ közelében.

Múlt heti jelentések szerint orosz zsoldosok gyülekeznek Kelet-Ukrajnában, az orosz szakadárok által irányított területeken. Az erősítés érkezését azzal indokolták, hogy a szeparatisták az Ukrajna elleni védelmet akarják növelni. Ezzel szemben az amerikai hírszerzés úgy értesült, hogy az oroszok azok, akik offenzívát terveznének a jövő év elején. Később a helyi média közölte, hogy több mint tízezer orosz katona tért vissza állandó támaszpontjára egy hadgyakorlat után.

(Borítókép: Ukrán határőrök járőröznek az Azovi-tengeren 2021. április 30-án. Fotó: Aleksey Filippov / AFP)