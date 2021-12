Jég borította ülésekkel futottak be az autók a teherszállítón

Kívül-belül 12 centiméteres jégpáncél borította kocsikkal érkezett meg egy autószállítmány Japánból Oroszországba – írja a Mirror. De a reménybeli tulajdonosok nemcsak ezért járnak rosszul, hanem azért is, mert 2022 január 1-én nőnek az importvámok, ami az autók árára is rányomja a bélyegét.

A Sun Rio Ro-Ro nevű szállítóhajónak azon a Japán-tengeren kellett átkelnie a rakománnyal, ahol most repkednek a mínuszok, mínusz 19 fok is volt, a fedélzetre felcsapó sós víz pedig villámgyorsan jéggé fagyott, gyakorlatilag használhatatlanná téve az autókat. Többségük elektromos Nissan Leaf, de néhány Toyota és Honda is akad köztük, a jég miatt azt sem látni, milyen márkájúakról van szó.

A cargo of used Japanese cars got caked in a 12-centimetre-thick shell of salt and ice after the cargo ship delivering them to Vladivostok was caught in a spell of unusually cold weather in the Sea of Japan pic.twitter.com/779hliM4js