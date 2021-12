Bill de Blasio, New York polgármestere a várost és az egész Egyesült Államokat sújtó járványhullám, és rekordokat döntő koronavírus-fertőzésszám ellenére nem fújja le a hagyományos szilveszteri rendezvényeket, beleértve a Times Squaere-en megszokott bulit is. A polgármester erről az NBC Today show elnevezésű műsorában beszélt, hozzátéve, hogy "meg akarjuk mutatni a világnak, hogy továbblépünk, hogy New York városa a maga módján küzd meg a járvánnyal.

Igaz, a hatóságok a hagyományos bulihoz képest kisebb tömeget engedélyeztek, és csak maszkot viselő oltottak vehetnek részt a rendezvényeken.