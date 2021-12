Állig fel volt fegyverkezve, és azt mondta, megy megölni Joe Bident

Iowa államban sikerült feltartóztatni azt a férfit, aki a Kalifornia állambeli Mercedből indult útnak, hogy a fővárosba, Washingtonba érve végezzen Joe Biden amerikai elnökkel és a koronavírus-járvány megfékezését irányító fő amerikai tisztségviselővel, Anthony Faucival – derül ki a Los Angeles Times cikkéből.

Saját bevallása szerint a 25 éves Kuachua Brillion Xiong azért vállalkozott az útra, mert nem ért egyet a Biden-adminisztráció politikájával, a célja pedig az, hogy megölje a hatalmon lévőket, akikről a hatoldalas vádirat szerint halállistát állított össze. Amikor lekapcsolták az iowai Interstate 80 autópályán, mert túl agresszíven hajtott, egy AR–15-ös gépkarabélyt, rengeteg lőszert és golyóálló mellényt találtak nála. Lapult a kocsijában egy hevenyészett alaprajz is a Fehér Házról, rajta az épület „gyenge pontjaival”, a GPS-ét eleve az elnöki rezidencia felé vezető útig állította be. Azt mondta, át akart mászni a kerítésen, hogy Joe Biden közelébe férkőzhessen. Még a múlt héten, december 21-én vették őrizetbe.

New —> Federal prosecutors say a CA man was arrested driving through Iowa – w an assault rifle, ammunition, a kill list including former Presidents and Anthony Fauci.



Kuachua Brillion Xiong told officers he was going to scale the WH fence to kill people in power, via @AndyTriay pic.twitter.com/LeAPyNgRc2