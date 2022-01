Tovább nő a feszültség a nyugat és Oroszország között

Az orosz bíróság december 28-án a fővárosi ügyészség beadványára betiltotta a Memorial Nemzetközi Történelmi és Ismeretterjesztő Társaságot. Az ügyészség szerint ugyanis a társaság terrorista szervezeteket támogatott. Az eset másnapján betiltották az intézmény testvérszervezetét, a Memorial Emberi Jogi Központot is.

Az ügy komoly felháborodást váltott ki több nyugati országban is: az Egyesült Államok, az Európai Unió, Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság egy közös nyilatkozatot tett közé, amiben elfogadhatatlannak nevezte az orosz társaságok felszámolását és nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben tartására szólították fel Moszkvát.

A nyilatkozatban azt is hangsúlyozták, hogy nem fogadják azon állításokat, hogy a szervezet békés munkája „a terrorizmust szolgálja”. Hozzátették, hogy a Memorial munkájára most nagyobb szükség van mint eddig bármikor. Arra is figyelmeztették az ország képviselőit, hogy a felszámolás tovább ronthatja Oroszország megkérdőjelezhető hírnevét: a szervezet az alapvető emberi jogokat és a szabadság alapjait is magába vonja.

Oroszország népének, akárcsak az embereknek bárhol, joga van a véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadságához, az emberi jogok és alapvető szabadságaik védelmét is beleértve

– tették hozzá.

A Nemzetközi Memorial egyébként 2016, a Memorial Emberi Jogi Központ pedig 2014 óta szerepel a külföldi ügynöknek minősített szervezetek oroszországi listáján. A Nemzetközi Memorial az ország egyik legrégebbi nonprofit szervezete, amely a volt Szovjetunióban és a mai Oroszországban politikai elnyomás tanulmányozásával foglalkozik.

(via MTI)