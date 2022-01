András hercegnek bizonyítania kell, hogy nem tud izzadni

Folytatódik a Jeffrey Epstein-ügy, újabb vádlott került a bíróság elé: András herceget arra kérték Virginia Roberts Giuffre ügyvédei, hogy nyújtsa be azokat az orvosi dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy képtelen izzadni. A herceget szexuális zaklatással vádolta meg a Jeffrey Epstein kiskorú lányokkal szembeni szexuális zaklatási ügyének egyik fő elszenvedője, Virginia Roberts Giuffre. András herceget egy amerikai polgári perben hallgatják ki.

A vád szerint 2001-ben Jeffrey Epstein Londonba vitte Virginia Roberts Giuffre-t, ahol aztán bemutatták András hercegnek. Miután Giuffre, András herceg, Epstein és akkori barátnője, Ghislaine Maxwell elmentek egy éjszakai klubba táncolni, Giuffre-t arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a herceggel. A zaklatott szerint a vádlott tisztában volt vele, hogy ő kiskorú (17), és erősen izzadt aktus előtt.

Egy 2019-es BBC-interjúban a yorki herceg azt mondta, hogy azért tartózkodott az említett szórakozóhelyen, mert elvitte nagyobbik lányát egy buliba. Az interjúban azt is elmondta, hogy hosszú évekig nem tudott izzadni. A vádlott továbbra is azt állítja, nem emlékszik, hogy valaha találkozott volna az érintett Virginia Roberts Giuffre-val.

Az ügy január 4-én folytatódik egy szóbeli vitával, ahol a 61 éves herceg ügyvédei nagy valószínűséggel a per elutasítása mellett érvelnek majd. Az amerikai bírák egyébként azt is szóvá tették, hogy a jövő héten nyilvánosságra hozhatják azt az Epstein és Giuffre közötti, 2009-es bizalmas megállapodást, amiben András herceg is szerepelhet.

Az esküdtszék a hetekben több pontban is bűnösnek találta Ghislaine Maxwellt, aki a vádak szerint többek között hozzásegítette volt párját, Jeffrey Epsteint egy kiskorú szexuális kereskedelmében.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Andrew Albert Christian Edward yorki herceg 2021. április 11-én. Fotó: Steve Parsons / POOL / AFP)