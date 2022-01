Újabb rekordot okozott a koronavírus, ezúttal „összefogva” a rossz időjárással, a szakadó hóval, a szélviharokkal. Az Amerikai Egyesült Államokban a karácsonyi-szilveszteri időszakban még egyszer sem töröltek annyi repülőjáratot, mint most, írta a CNN. December 24-e óta több mint 12 ezer járatot töröltek.

Újév napján világszerte csaknem 4 400 repülő maradt a földön, holott menetrend szerint a levegőbe kellett volna emelkednie, ebből mintegy 2500 a tengerentúlon. A prímet Chicago vitte, megközelítően ezer járatot kellett törölni az amerikai nagyvárosban.

A vezető ok az omikron variáns gyors terjedése, ami a légi személyzetet is sújtja. Ugyanakkor a zord téli időjárás is ludas a helyzetben, és vasárnap, amikor sokan térnének haza év végi pihenésükről otthonaikba, újabb járattörlések várhatóak, pedig már eddig is számos utas ragadt a repülőtereken.