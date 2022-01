Folyamatos a feszültség Kína és a nyugati országok között a globális pandémia kialakulása óta. Bár normális körülmények között egy kialakuló fertőző betegség kizárólag tudományos vizsgálatokat igényel, ahogyan 2003-ban a Sars, majd egy évtizeddel később a Mers esetében is történt.

A Covid–19-világjárvány eredetének a kivizsgálása azonban egy nemzetközi vita kellős közepében landolt, amelyben a politika, a diplomácia és az egészségügy is keveredik.

Idén júliusban az FBI és a CIA ügynökei beszélgetést kértek Robert Garry, a louisianai Tulane Orvostudományi Egyetem mikrobiológia- és immunológiaprofesszorától. A találkozó reggel 9 órától délután 5-ig tartott, és a professzor tisztázta, hogy szerinte ez a vírus semmiképpen sem lehetett gyártott fegyver, és arra sincs bizonyíték, hogy laboratóriumi szivárgásról lenne szó. Mindez két hónappal az után történt, hogy Joe Biden elrendelte az amerikai hírszerzésnél, hogy vizsgálják ki, hogyan kezdődött a járvány.

A nyugati országok kínai kormány iránti növekvő bizalmatlansága és Kína agresszív diplomáciája azonban egyre több komplikációt szült a témával kapcsolatban: újabb és újabb kérdések jöttek felszínre a koronavírus kialakulását illetően. Néhány ezek közül a Twitteren terjedt el.

Köztük volt Tom Cotton amerikai szenátor tweetje is, amely a vírust egy vuhani laboratóriumhoz kötötte. Majd egy másik tweet Zhao Lijian, a kínai külügyminisztérium szóvivőjétől, amely azt az elméletet hirdette, hogy az amerikai hadsereg hozta a koronavírust Vuhanba.

Bár azóta számos teória született, a WHO 2021 októberében arra hívta fel a figyelmet, hogy most van az utolsó lehetőség arra, hogy megértsük ennek a vírusnak az eredetét. Robert Garry szerint történtek is jelentős előrelépések az azt körülvevő néhány hónapban.

Szeptemberben például a tudósok három laoszi denevérben találtak olyan vírust, amely jobban hasonlít a Sars-CoV-2-re, mint bármelyik korábbi felfedezés. A professzor szerint ez óriási áttörés, és további bizonyítékokat nyújt a természeti eredetű hipotézishez, hogy a vírus először a Huanan piacán jelent meg.

„A szemet szemért szemlélet miatt azonban Kína és a Nyugat zsákutcába kerültek. Kína nem tűnik kezdeményezőnek, a Nyugat meg nem bízik Kínában. A lehetőség a tudósok számára, hogy megtalálják a vírus valódi eredetét, hamarosan megszűnik. A politikai viták még nehezebbé teszik a vírus származásának felderítését” – mondta Yanzhong Huang professzor, a Külkapcsolatok Tanácsának globális egészségügyi főmunkatársa.

(Via TheGuardian)