Kutatnak a coloradói futótüzek áldozatai után

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy több tízezer embert kellet evakuálni az Egyesült Államokban lévő Colorado államban futótüzek terjedése miatt. A természeti katasztrófa miatt több száz lakóotthon is megsemmisült, Louisville és Superior városokban mintegy 30 000 embert kértek az otthonuk elhagyására.

Coloradóban a korábbi tüzek vidéki területeken fordultak elő, a mostani lángok az állam elővárosi részein pusztítanak. Néhány helyen akkor lobbantak fel, amikor az erős szél feldöntötte a villanyvezetékeket, így azok egyes tudósítások szerint gyorsan az USA modern kori történelmének legpusztítóbb erdőtüzeivé váltak.

A hatóságok szombaton azt közölték, hogy a Colorado állambeli Boulder megyében három ember is eltűnt a futótüzek miatt, és félő, hogy ők nem is élték túl a katasztrófát. Az illetékes tisztviselők kezdetben még azt mondták, hogy nem kaptak jelentést halálos áldozatokról vagy eltűntekről.

Joe Pelle, Boulder megye seriffje elmondta, hogy a három eltűnt személy mind olyan házakban élt, melyek odalettek a hatalmas tűzben. A seriff azt is elmondta, hogy az ingatlanok átkutatásakor kutyákat is bevetnek holttestek felkutatásához – számolt be a Reuters hírügynökség.

