Holtan találták Rómában Homonnay Gergely írót

Szombaton, egy privát klub török fürdőjében holtan találták Homonnay Gergely írót, írta meg a Corriere della Sera. Mint írják, a férfit a klub egyik alkalmazottja találta meg, aki azonnal segítséget hívott. Homonnay Gergely 46 éves volt.

A cikk szerint Homonnay halálát szívleállás okozta. A rendőrség nyomoz az ügyben, ugyanis a holttest környezetében kábítószergyanús anyagok is voltak. Holttestét egy kórházba szállították, hogy halálának körülményeit vizsgálják.

A lap szerint Homonnay valószínűleg máshol ünnepelte az új évet, majd a barátainak posztolt az Instagramon, és január 1-én hajnal 5 óra tájban érkezett a klubba. Az még nem tisztázott, hogy volt-e valaki a társaságában.

Szombaton a csendőrség kihallgatta a Bananon nevű klub vezetőit. A Corriere della Sera értesülései szerint Homonnay holttestén külsérelmi nyomot nem találtak, az öltözőben azonban a holmijai között egyelőre még nem azonosított szerek (porok és folyadékok) voltak. Az olasz lap arra is kitér, hogy Homonnay a halálát megelőző néhány óráig igen aktív volt a közösségi médiában.

Homonnay Gergely a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán angol-német szakon végzett, majd Pécsett és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat. Puszi, Erzsi! című könyvével került be a köztudatba, amiben egy macska szemszögéből mutatja be az emberi viselkedést, kapcsolatokat és úgy alapvetően a világot. Ez a húzás pedig kellő cinizmust és öniróniát engedett az írónak. Első kötetét még több macskaszemszögből megragadott írás követte.

Dolgozott fordítóként, illetve újságíróként több lapnál: publikált többek között a Best, a WMN, a Story, a Nők Lapja Psziché és a Szeretlek Magyarország hírportál oldalain is, illetve két blogján is rendszeresen jelentek meg írásai. Az irodalomból átevezett a közélet háborgó tengerére, ahol a Demokratikus Koalíció aktivistájaként lett ismert. Miután Novák Katalinra becsületsértő kijelentést tett („aljas, náci féregnek” nevezte a családokért felelős tárca nélküli minisztert), 2021-ben jogerősen elítélték, a perköltségek megfizetésére kötelezték, illetve egy év próbaidőre bocsátották.

Az elmúlt időszakban Rómában élt.

(Borítókép: Homonnay Gergely 2018-ban. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)