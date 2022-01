Orbán Viktor jövőjéről tippelget a Financial Times

A brit gazdasági lap írásában – amelyet a Népszava vett észre – azt fejtegeti, hogy mindhárom politikus „gyengébb lehet annál, mint amilyennek látszik”.

A magyar kormánnyal rendszerint kritikus brit gazdasági napilap, a Financial Times vezércikkében a Freedom House újabb kutatásáról is említést tesz, miszerint a világban 15 éve visszaszorulóban van a jogállam, amivel kapcsolatban a lap megjegyzi, hogy a magyar kormányfő az „illiberális modell hangos hirdetője”, egyben a „trumpi jobboldal hőse” Amerikában, aki a demokrácia lebontása miatt már szembekerült az Európai Unióval.

A cikk szerint a magyar kormányfőnél az a kérdés is felmerül, hogy esetleges választási veresége esetén elfogadja-e az eredményt, vagy – ahogyan a Financial Times fogalmaz – Donald Trumphoz hasonlóan „szembeszáll” vele. A szerző véleménycikkében azt állítja, hogy az előrejelzések azt mutatják, hogy Orbán Viktor kiszorulhat a hatalomból, de megjegyzi: az is lehetséges persze, hogy a sajtó túlsúlya és az állami intézmények szigorú ellenőrzése a végén a javára billenti a mérleg nyelvét. (A Financial Times például 2017 szeptemberében egy szerkesztőségi cikkben azt írta, hogy „eljött az ideje annak, hogy az Európai Unió végre valódi szankciókat is fontolóra vegyen az Orbán-adminisztrációval szemben”. Tavaly júniusban egy másik szerkesztőségi cikkben a lap konkrét pénzügyi szankciókat követelt a magyar és a lengyel kormány ellen.)

A gazdasági lap állítása szerint a Fülöp-szigeteken egyszerűbb a helyzet, mivel Rodrigo Duterte elnök nem tudta végrehajtani az alkotmány módosítását, így mandátuma lejártával távoznia kell.

A Financial Times ugyanakkor aggasztónak nevezi, hogy kihívója a választáson a korábbi diktátor, Ferdinand Marcos fia, aki a mostani államfő lányával indul majd párban.

A cikk szerint Jair Bolsonaro brazil elnök vesztésre áll, hozzátéve, hogy a politikusnak még egy katonai puccs kirobbantása is belefér. A választásokat októberben rendezik a dél-amerikai országban.

A Financial Times szerint a demokratikus intézmények viszont elég erősek Brazíliában ahhoz, hogy ellenálljanak egy ilyen próbálkozásnak.

A lap negyedik „erős emberként” Recep Tayyip Erdoğan török elnököt is megemlíti, akinek csak jövőre kell megmérettetnie magát választáson, helyzetét viszont a magas infláció és a vitatott gazdaságpolitikai döntések is nehezítik.



