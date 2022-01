Több ezer utasnak kellett visszatérnie Hongkongba az indulást követően, miután a hatóságok visszarendelték a Royal Caribbean's Spectrum of the Seas nevű hajóját, mivel 9 olyan személy tartózkodott a luxus óceánjárón, akik feltételezhetően koronavírusos betegek kontakszemélyei, így nagy eséllyel ők is hordozók lehetnek, ez pedig egy több napos úton óriási kockázatokat rejt.

A hajó szerda reggel visszatért Hongkongba, és az utasokat a fedélzeten tartották, amíg a tesztelésre vártak.

A Royal Caribbean közleménye szerint a kilenc vendéget azonnal izolálták, és mindegyikük negatív lett, a cég szorosan együttműködik a hatóságokkal a járványmegelőzési irányelvek és előírások betartása érdekében.

via Guardian