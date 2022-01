Az olasz kormány azt tervezi, hogy kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltást az 50 év felettiek részére – értesült a Reuters.

Olaszországban eddig a tanárok és az egészségügyi dolgozók számára tették kötelezővé az oltást (más munkahelyeken is hasonlóan jártak el, de ott a tesztelés még kiskapuként működhet). Most azonban a kormány tovább szigorítana azért, hogy csökkentse az egészségügyre háruló terhet.

A Reuters birtokába jutott a döntés tervezete is. Az új szabályozás február 15-én léphetne életbe, és ez alól a teszteléssel sem lehetne mentesülni. Azok az 50 év felettiek, akik ezután sem oltatják be magukat, 600 eurótól 1500 euróig terjedő bírsággal lennének sújthatóak. A rendelkezés június 15-ig bezárólag maradna érvényben.

Ezen kívül a dokumentumban egy olyan, másik lépés is szerepel, amely által február elejétől március végéig csak a beoltottak vagy a fertőzésen átesettek léphetnének be a közintézményekbe, bankok, postákba, sőt, még a szaküzletekbe és a fodrászatokba is.

A kötelező oltásról szóló lépést a többpárti kormánykoalícióban sem mindenki támogatja. A Liga nevű pát több minisztere is elhatárolódott a döntéstől, amelynek szerintük nincs kellő tudományos alapja sem, mivel elsősorban a 60 éven felüli emberek kerülnek kórházba.

Az egész társadalmat vagy bizonyos korcsoportokat érintő kötelező oltás terve eddig Ausztriában, Németországban és Görögországban merült fel. Ausztriában februártól kezdve már kötelező is lesz a vakcina felvétele a 14 éven felülieknek, Görögországban pedig a 60 év felettieknek kötelező beoltatniuk magukat január 16-ától kezdve. Németországban egyelőre még vizsgálják azt, hogy szükséges és megoldható-e a lépés.

Az olaszoknál most azért is dönthettek így, mert az országban nagyon gyors ütemben terjed most a járvány: a keddi nap után szerdán is megdőlt a negatív rekord, mivel egy nap alatt 189 ezer új fertőzöttet regisztráltak.

(via Reuters)