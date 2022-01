Hétfőtől Ausztriában már nem fogadják el az egydózisú Janssen vakcinát az oltási igazolványhoz, érvényességének megőrzéséhez újabb oltásra van szükség. Jó hír azonban, hogy ez – a korábbi sajtóhírekkel ellentétben – a beutazást nem érinti: Magyarországról és Európa nagy részéről továbbra is ugyanúgy léphetjük át a határt Janssen oltással, mint korábban – írja a Privátbankár.

Egyszeri Janssen oltással azonban nem mehetünk étterembe, mivel Ausztriában az egyszeri oltást (és már ennek tekintik az egydózisú Janssent is) nem ismerik el többé „2G-igazolásnak” – ezt az igazolást csak azok kaphatják meg, akik teljeskörűen beoltatták magukat vagy felgyógyultak a Covidból.

Ami az általános szabályokat illeti, Ausztria az európai országok többségét – így Magyarországot is – a legjobb kategóriába sorolja Covid-járvány szempontjából. A beutazás azonban így is csak azoknak lehetséges, akik teljeskörűen beoltatták magukat vagy igazoltan átestek a Covid-betegségen, és emellett PCR-tesztnek is alávetik magukat – utóbbi alól csak azok kapnak felmentést, akik már felvették a harmadik, emlékeztető oltást.

A 2G-szabályozást nem teljesítő személyekre továbbra is kijárási tilalom vonatkozik: ők csak meghatározott céllal – munkavégzés, tanulás, alapvető árucikkek beszerzése – hagyhatják el lakóhelyüket.