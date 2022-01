Védelmi megállapodást kötött Japán és Ausztrália, hogy felvegyék a harcot Kína növekvő befolyásával az indiai- és csendes-óceáni térségben. Kisida Fumio japán miniszterelnök és Scott Morrison ausztrál kormányfő egy virtuális csúcstalálkozón egyezett meg országaik együttműködésének szorosabbra fűzéséről. A megállapodás előkészítése évekig tartott – írja az MTI.

Ausztrália azon dolgozik, hogy megerősítse a védelmi kötelékeket Japánnal, Indiával, az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal, miután Kína igyekszik növelni befolyását az indiai- és csendes-óceáni térségben. Ennek része a nyomásgyakorlás Tajvanra, a hajózás szabadságának kérdése a térségbeli vizeken, illetve a kereskedelmi viták.

A Kölcsönös Hozzáférés Egyezménye, amely Japán számára első a maga nemében, lehetővé teszi az ausztrál hadsereg és a japán önvédelmi erők zökkenőmentes együttműködését védelmi és humanitárius ügyekben – hangsúlyozta Morrison.

Japán a legközelebbi partnerünk Ázsiában, ahogy azt különleges stratégiai partnerségünk is jelzi, amely az egyetlen a maga nemében Ausztrália számára. (...) Ez két nagyszerű, a jogállamiság, az emberi jogok, a szabadkereskedelem, valamint a szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni térség iránt elkötelezett demokrácia egyenlő partnersége

– mondta az ausztrál kormányfő az aláírási ceremónián. Hozzátette, szükség van a szorosabb kapcsolatokra Japánnal ahhoz, hogy kezelni lehessen az új és még több kihívást tartogató környezetet.

A felek megegyeztek abban, hogy meg kell erősíteniük együttműködésüket a kiber-, az űr- és a gazdasági biztonság terén is. Emellett elítélték az észak-koreai nukleáris- és rakétaprogramot, miután Phenjan előző nap hiperszonikus rakétát tesztelt. Kisida és Morrison Kína tengeri tevékenysége miatti aggodalmának is hangot adott, illetve bírálta az emberi jogi visszaéléseket az ujgurokkal és más kisebbségekkel szemben Hszincsiangban. Azt is kifogásolták, hogy Peking könyörtelenül lép fel a demokráciapárti mozgalommal szemben Hongkongban. Úgy volt, hogy Kisida Fumio Ausztráliába utazik, de ezt halasztották a Japánban gyorsan terjedő járvány miatt.

Japán Ausztrálián kívül csak az Egyesült Államokkal kötött katonai szerződést, még a múlt század hatvanas éveiben. Ez lehetővé teszi, hogy Washington hadihajókat, vadászrepülőket és csapatokat állomásoztasson a szigetország területén és környékén.

