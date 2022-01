Mit keresett Budapesten a forrongó Kazahsztánból érkezett magánrepülő?

Mint ismert, nem várt hirtelenséggel tört ki a forradalmi hév Kazahsztánban, és járványszerűen átsöpört az ország nagy városain. A megmozdulások Almatiban, a belső-ázsiai ország legnagyobb városában harapódzott el szerdán, amikor elkezdtek ropogni a fegyverek. Egy nappal később, már megérkeztek az „orosz NATO-ként” ismert, volt szocialista országokat tömörítő Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) keretén belül az első oroszországi kontingensek, hogy segítséget nyújtsanak a tüntetőkkel már fegyveres harcot folytató kazahsztáni katonaságnak.

A posztszovjet térség eseményeiről beszámoló Telegram-csatornák magától értetődően komoly adatforgalmat bonyolítanak, több ki is szúrta a Flightradar24 honlapon, hogy

mintegy 10 magánrepülőgép hagyta el hirtelen el Kazahsztánt az erőszak kitörésének napján.

Január 6-án már így festett napközben Almati központja.





Baráti országokba menekül az elit?

A legtöbb repülőgép a hírforrások szerint Oroszországba vette útját, az egyelőre meg nem erősíthető információk szerint Kazahsztán politikai-gazdasági elitjével a fedélzeten. Ugyancsak ismeretlen az országot évtizedekig vaskézzel vezető, a hatalmi elitet kiépítő Nurszultan Nazarbajev exelnök holléte, széles körben úgy tartják, hogy elhagyta az országot.

Mások látszólag olyan helyekre menekültek, ahol tárt karokkal várják a vagyonos embereket.

Egy Bombardier Global 5000 típusú, magántulajdonban lévő luxusgép például január 5-én a forrongás központjából, Almatiból átrepül a fővárosba, az exelnök nevét viselő Nurszultanba, majd onnan először Dubajba akart továbbindulni, de végül az Egyesült Arab Emírségek fővárosa, Abu-Dzabi lett a végállomás.

Fotó: Flightradar24

Egy másik charter járat egyenesen Budapestre érkezett Almatiból, ugyancsak január 5-én, 15:57-kor szállt le.

Az Embraer Legacy 650 típusú repülőgép még aznap továbbindult Genfbe, ahonnan 6-án Zürichben szállt le, és nem sokkal később Dohába, Katar fővárosába indult. A cikk írásakor már a levegőben volt a gép. A repülő következő útja január 7-re van betervezve, akkor Dubajból indul az ukrajnai Harkivba.

Az Index ipari forrása szerint felesleges a kelleténél többet beleképzelni ebbe a történetbe, már ami a magyar vonatkozást illeti, a Budapesten csupán egy órát eltöltő repülőgép üresen is érkezhetett.

Légi taxi vagy magántulajdon?

A magánrepülők sem feltétlenül magánok, azaz nem mindegyik egy adott személy vagy szervezet magángépe. Az első példa, a Bomdardier Global 5000 magánkézben van, így feltételezhető, hogy olyan személy vagy személyek ültek rá és repültek el gyorsan Abu-Dzabiba, akik jobbnak tartották távolról kivárni a kazahsztáni helyzet rendeződését. A magángép magyar idő szerint a délutáni órákban Biskekbe, a szomszédos Kirgizisztán fővárosába érkezett, ami ugyancsak tagja a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének.

Mindazonáltal a legtöbb magángép tulajdonosát nehéz kinyomozni, nem is igazán létezik olyan nyilvános adatbázis, ahol fellelhető a tulajdonjog – tette hozzá ipari forrásunk.

Forrásunk hangsúlyozta azt is, hogy a Budapesten időző gép akár azért is jöhetett Magyarországra, mert ide vezetett a következő fuvar. A szóban forgó Embraer Legacy 650-et az Air Hamburg üzemelteti, az ilyen gépek pedig egyfajta léig taxiként működnek, brókereken keresztül lehet úgymond jegyet váltani rájuk, vagy akár több utazásra kibérelni.

Az utóbbi héten többször is megfordult Svájcban, Kazahsztán térségében Örményországban és Grúziában, és

csak január 4-én este, amikor a tüntetések erőre kezdtek kapni, hívták Almatiba.

Tehát egy ilyen repülőgép akár üresen is repülhet, de az is lehet, hogy valaki több rövid útra kibérli. Olyan is van, hogy valaki eléri úticélját, leszáll a gépről, amely indul is tovább más bérlőkért.

Mivel volt már arra példa, hogy egy, az országában üldözött személy Magyarországra érkezett, így megkerestük a Külügyminisztériumot, hátha a tárcának van arról információja, hogy –Kazahsztánhoz hasonlóan – mint a Türk Tanács tagországában, Magyarországon várja-e ki egy kazahsztáni politikai vagy gazdasági szereplő az almati események alakulását.

Érdekelt minket, hogy

Érkezett kazahsztáni közjogi méltóság/közszereplő/politikai szereplő Magyarországra az utóbbi 48 órában?

(UNIAN/Telegram/Flightradar24)

(Borítókép: Az Embraer Commercial Aviation által gyártott Legacy 650 repülőgép 2014. február 13-án Szingapúrban. Fotó: Yuli Seperi / Getty Images)