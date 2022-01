Növényi alapú csirkemenü árusításába kezd az amerikai gyorsétteremlánc

Január 10-től korlátozott ideig lehet majd kapni a Beyond Meat növényi alapú sültcsirkéjét a KFC amerikai éttermeiben – számolt be a Reuters. A gyorsétteremlánc még 2019 augusztusában kezdte el tesztelni Atlantában a Beyond Meat növényi alapú csirkehúsát.

Később, 2021 februárjában a Yum és a Beyond globális partneri együttműködést jelentett be, melynek értelmében a KFC-ben, a Taco Bellben és a Pizza Hutban is növényi alapú menüket kezdenek árusítani.

A legtöbb helyen 6,99 dollárnál kezdődik majd a Beyond csirkéjének ára a KFC-ben az Egyesült Államokban, a bejelentés hatására a cég részvényei több mint 7 százalékot emelkedtek piaczárást követő.