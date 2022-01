A norvég sorkatonáknak leszerelésük után a fehérneműjüket át kell adniuk az újoncoknak, ugyanis a koronavírus miatt a hadseregnél hiány van a készletekből – írta meg a Guardian.

Az ország, amely a NATO északi határait őrzi, nyolcezer újonc férfit és nőt soroz be évente. Nekik eddig nem kellett visszaszolgáltatniuk a számukra biztosított alsóneműt. A járvány miatt azonban gyárak álltak le, és a szállítással is gondok vannak, aminek következtében az ellátási láncok akadoznak. Korábban is volt lehetőség arra, hogy a fehérneműket, köztük a zoknikat és a melltartókat visszaszolgáltassák, most péntektől azonban ez már kötelező.

Azért döntöttünk így, mert nincs elegendő ruhánk raktáron. Mindent kimosunk, kitisztítunk és ellenőrzünk mielőtt újra kiosztanánk

– mondta el Hans Meisingset, a hadsereg logisztikai központjának szóvivője.

A sorkatonák képviselője kritizálta az ismétlődő eszközhiányokat, és azt mondta, hogy ez a probléma előbb-utóbb a bevetéseket is érinteni fogja.

A felszerelés- és ruhahiány potenciálisan befolyásolja a készültségünket, és a legrosszabb esetben a katonák biztonságát is

– mondta Eirik Sjohelle Eiksund.