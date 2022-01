Elismerték, hogy van Pegasus kémszoftverük, de az ellenzékkel szemben nem vetették be

Elismerte Lengyelország de facto vezetője, Jarosław Kaczyński, hogy Varsó is beszerezte a mobiltelefonon keresztül történő lehallgatást lehetővé tevő izraeli Pegasus kémszoftvert.

A kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke a Sieci jobboldali lapnak adott interjújában azonban tagadta, hogy a szoftvert ellenzékiek megfigyelésére használták volna a 2019-es parlamenti választások idején. Márpedig a Citizen Lab kanadai kibervédelmi adatelemző cég szerint pont az történt, ami állítólag Magyarországon is: újságírók és ellenzéki politikusok mobiltelefonját törték fel.

Rossz lenne, ha a lengyel szolgálatoknak nem lenne birtokában ez az eszköz

– fejezte ki aggodalmát a politikus.

Annyi különbség van, hogy Magyarországon az üzleti szféra képviselői is célkeresztbe kerülhettek, a lengyeleknél pedig jogtudósok.

Kaczyński az interjúban értésre adta, hogy az ellenzék kifogást keres arra, hogy elvesztették a 2019-es választásokat, az állítólagos kémkedés ebben nem játszott szerepet, pláne úgy, hogy a lengyel politikus szerint nem is alkalmazták ellenzékiek ellen a szoftvert.

A Gazeta Wyborcza vezető lengyel napilap szerint nemcsak Kaczyński állításának az ellenkezője az igazság, de a kémprogram beszerzése is törvénytelenül történt, ugyanis 5,4 millió eurót áldoztak rá a bűnmegelőzésre és a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére használt, úgynevezett Igazságügyi Alapból. A hatóságok szerint viszont pont ezért törvényes, mert a szoftvert bűnmegelőzésre használják.

Mindenesetre a Pegasus-ügyből akkora balhé keletkezett, hogy az NSO állítólag szerződést bontott Magyarországgal és Lengyelországgal. Hogy ez mit is jelent a gyakorlatban?

A valóságban nem a szoftvert vásárolta meg az adott kormány, hanem annak használati licencét, amelyet hasonlóan egy antivírushoz, meg kell újítani, máskülönben a szolgáltatás nem lesz elérhető. Ez a hasonlat pedig rámutat arra is, hogy a feltört telefonokról szerzett adatok elvileg az izraeli céghez is eljutnak, ugyanúgy, ahogy egy internetes vírusirtó program szolgáltatójához is eljutnak a kezelt adatok.

Az nem világos, hogy mikor jár le a szerződés és mikor szűnik meg a felhasználási lehetősége a kémszoftvernek az „előfizetés törlése” után. Érdekes módon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ATV tudósítása szerint annyira nem ismerte a Pegasust gyártó izraeli NSO-t, hogy először azt hitte, a Nemzeti Sport Online-ról van szó, érdeklődött is arról, hogy előfizetési probléma adódott-e.

