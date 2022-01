Nem tud elmenekülni a pokollá vált Kazahsztánból egy magyar család

Kazahsztán fővárosában ragadt feleségével és két gyermekével egy magyar férfi az országban kirobbant forradalom miatt. Sebestyén Péter az RTL-nek beszámolt arról, hogy ruhában, menekülésre készen alszanak, és hogy a lakhelyükre is megpróbáltak betörni.

Kazahsztánban napok óta forradalom zajlik, amelynek következtében az ország elnöke már az oroszokat is behívta. Az orosz csapatok érkezése után a fővárosban, Almatiban elszabadult a pokol csütörtökön.

Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt mondta, hogy nem tudnak arról, hogy a kazahsztáni magyarok közül bárki is bajba került volna. Az RTL-nek viszont most sikerült megszólaltatnia egy Kazahsztánban élő magyart, aki testközelből éli át a véres eseményeket.

Sebestyén Péter elmondta, hogy kisebb megszakításokkal már évek óta Almatiban él. Családjával a városközponttól távolabb lakik, de az erőszakos tüntetők már az ő otthonára is fenyegetést jelentenek (ugyanis az utcára vonuló emberek közül a felfordulást kihasználva többen fosztogatásba, gyújtogatásba kezdtek).

Be akartak törni a komplexumba, egy ötös csapat, de azt sikerült elhárítani

– számolt be Sebestyén Péter. Elmondta azt is, hogy pénteken egy lakógyűlésen elkezdtek gyógyszereket és kötszereket gyűjtöttek össze, mert attól tartanak, hogy péntek este komolyabb összecsapások is lehetnek a környéken. Csütörtök este is már lefüggönyözve, sötétítve volt mindenki. Pénteken azt mondták, hogy ha lehet, ne vetkőzzön senki, mint a katonaságnál, akcióra készen, tehát ruhában kell aludni – tette hozzá. Beszélt arról is, hogy napközben kevesebbet lehet érzékelni a zavargásokból, az ő környékükön, viszonylagos nyugalom van az utcákon, de vásárolni vagy ügyeket intézni még így is lehetetlen. A legtöbb üzlet bezárt, amelyik meg nem, onnan elkapkodták az árukat.

A férfi azt is elmondta, hogy már repülőjegyük is van az ország elhagyásához, mégsem tudnak elmenekülni, mivel a fővárosi repülőteret is elfoglalták és lezárták a tüntetők.

Tartják kapcsolatot a magyarokkal A kazahsztáni magyar képviseletek folyamatosan tartják a kapcsolatot az országban tartózkodó magyar állampolgárokkal, akik közül tizenegyen (kilenc Almatiban, egy Nur-Szultánban és egy Aktobéban tartózkodó személy) jelezték, hogy el kívánják hagyni Kazahsztánt.

A nur-szultáni nagykövetség és az almati főkonzulátus munkatársai mindent meg is tesznek ennek érdekében, azonban mind a légi közlekedés, mind pedig a városok közötti közúti közlekedés jelenleg komoly akadályokba ütközik, sok esetben pedig teljesen lehetetlen. (Forrás: Szijjártó Péter Facebook oldala)

(via rtl.hu)

(Borítókép: Füst száll fel Almati polgármesteri hivatalának épületéből miután botokkal és fémrudakkal felfegyverkezett tüntetők megrohamozták 2022. január 5-én. Fotó: MTI / AP / Yan Blagov)