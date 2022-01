Több nőt molesztáltak a milánói Dóm téren szilveszterkor, újabb áldozat szólalt meg

Az újabb adatok szerint már legalább 5 nőt molesztáltak, zaklattak Milánóban egy harmincfős csoport tagjai újévkor.

Korábban még három nő molesztálásáról számolt be az olasz sajtó. Már ötről írnak, de a feltételezések szerint akár ennél többen is lehettek az áldozatok. Többen már a 2016 szilveszterén Kölnben történt incidenshez hasonlították az esetet.

A hatóságok csoportosan elkövetett szexuális erőszak gyanújával vizsgálódnak az ügyben, ezzel összefüggésben már több szemtanút is meghallgattak. A nyomozást koordináló milánói ügyészség az esetről nyilatkozva hangsúlyozta, hogy „nagyon súlyos, példátlan” bűncselekményről van szó. A zaklatott nők közt volt két húszéves német lány is, egyikük nyilatkozott is az esetről.

Próbáltuk ellökni őket magunktól, a barátnőm megütötte, pofon vágta őket, de csak nevettek, és folytatták a zaklatásunkat. Legalább 15 kéz fogdosott engem is

– mondta egyikük az ANSA hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette azt is, a közelben lévő rendőrök sokáig nem csináltak semmit, pedig láthatták, hogy bajban vannak.

A nő elmondása szerint a molesztálásuk körülbelül 10 percig tartott, csak azt követően sikerült odamenekülniük a rendőrökhöz. Ez látható már azon a felvételen is, ami az esetről készült, és felkerült a YouTube-ra is.

A húszéves lány azt is elmondta, hogy az őket zaklatók csak arabul beszéltek, olaszul és angolul sem értettek. A történteket még mindig nem dolgozták fel teljesen, a barátnője továbbra sem tud rendesen aludni – fogalmazott.

A két német lány mellett három másik olasz lány is arról számolt be, hogy zaklatta őket ez a banda, az egyik esetben szintén bizonyítja ezt egy felvétel. A történteket elítélte a város polgármestere, Giuseppe Sala is. Azt mondta, hogy a városi rendőrség nagy erőkkel dolgozik a zaklatóbanda tagjainak azonosításán.

(via corriere.it)