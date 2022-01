A TEK-nek fel sem tűnt, pedig méterekre volt Orbán Viktortól

Minden további nélkül besétált a TEK által biztosított V4-csúcsra Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő, aki még Macron közelében is készített minderről egy szelfit.

Szabó Bálint tavaly év elején azzal került be a hírekbe, hogy eltűntként keresték őt a rendőrök, miután egy nagy leleplezést ígért Szegeden. Szokatlan politikai életútjáról ebben a cikkükben írtunk részletesen.

A képviselő még decemberben osztott meg több fotót a Facebookon, ahol azon a V4-es csúcson látható, amelynek Emmanuel Macron francia elnök is a vendége volt. A találkozót a TEK biztosította, és a Belügyminisztérium utólag azt közölte, hogy nem történt semmilyen rendkívüli esemény.

Szabó Bálint fotóiból az is látszik, hogy autójával már a védett személyeket szállító konvojhoz is be tudott csatlakozni. Alighanem így sikerült bejutnia a csúcsra úgy, hogy az senkinek nem tűnt fel, holott semmi keresnivalója nem lett volna a találkozón.





A szelfis fotó mellett érdekes még egy másik, általa készített kép, amin nagyon úgy tűnik, hogy csak méterekre sétálgatott Orbán Viktortól, Emmanuel Macrontól, valamint a társaságukban levő lengyel és szlovák miniszterelnöktől, illetve Andrej Babiš volt cseh kormányfőtől.





A 24.hu szerint a Terrorelhárítási Központban tudtak az esetről, de nem akarták nyilvánosságra hozni. A szervezeten belül azonban – a lap szerint – több megrovás, valamint személyi változás is követte a mulasztást.

Szabó Bálint utólag azt mondta, azért ment be, mert tesztelni akarta az esemény biztosítását. Állítása szerint korábban más védett eseményeken is sikeresen játszotta ki a biztonságiak éberségét, és most úgy gondolta, hogy próbára teszi a rendszert akkor, amikor a világ egyik legvédettebb politikusa, Emmanuel Macron érkezik Magyarországra. Szerinte abszurd, hogy milyen könnyen jutott a védelem ellenére az elnök közelébe.

Már húsz perce ment a tárgyalás, amikor felfigyeltek rám. Akkor megkértek, hogy diszkréten távozzak a teremből

– fogalmazott a képviselő, aki azt állította, hogy miután publikálta a fotókat, több telefonhívást is kapott, amellyel arra akarták rávenni, hogy távolítsa el a posztot.

(via 24.hu)

(Borítókép: Szabó Bálint a budapesti V4-csúcson a Várkert Bazárban 2021. december 13-án. Fotó: Szabó Bálint / Facebook)