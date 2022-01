Tűz ütött ki egy bronxi lakóházban, tizenkilencen meghaltak

Tizenkilenc ember meghalt vasárnap, amikor tűz ütött ki New York Bronx negyedének egyik lakóépületében – jelentette a helyi média. Rendőrségi értesülések szerint, a halálos áldozatok között kilenc gyermek van.

Dan Nigro New York-i tűzoltóparancsnok újságírókkal azt közölte, hogy a lakástűzben több mint hatvanan megsérültek.

A lángok egy tizenkilenc szintes épület harmadik emeletén csaptak fel közép-európai idő szerint vasárnap késő délután. Három óráig tartott, amíg kétszáz tűzoltó megfékezte a tüzet.

A helyszínre látogató Eric Adams polgármester is a közelmúlt egyik legpusztítóbb New York-i tűzvészének nevezte a bronxi lakástüzet – írja az MTI. Az esetről több videófelvétel is készült, melyeket a közösségi oldalakon tettek közzé.

(Borítókép: Mentés a tűz helyszínén 2022. január 9-én. Fotó: Scott Heins / Getty Images)