Azt kérik Joe Bidentől, hogy zárassa be Guantánamót

Az Amnesty International nevű jogvédő szervezet azt kérte Joe Biden amerikai elnöktől, hogy – ígéretéhez híven – zárassa be a guantánamói fogolytábort.

Biden még a 2020-as elnökválasztási kampányban tett erre vonatkozói ígéretet, azonban az amerikai törvényhozás utóbb nem támogatta ezt a lépést.

Az Amnesty a tábor megnyitásának huszadik évfordulóján több demonstrációt szervez az Egyesült Államokban. Guantánamót még a Bush-adminisztráció nyitotta meg, a kubai táborban az Amnesty szerint vallatásnak, kínzásnak vetik alá a terroristákat mind a mai napig.

Minél tovább marad nyitva a tábor, annál tovább ássa alá annak hihetőségét, hogy az Egyesült Államok elkötelezett az emberi jogok iránt

– írta közleményében az Amnesty.

A táborban 2022 január 12. óta megközelítőleg 780 embert tartottak fogva. Jelenleg 39-en vannak Guantánamóban, köztük van még az a Khalid Sheikh Mohammed is, akit a szeptember 11-i terrortámadás kitervelésével gyanúsítanak.

Ellene, valamint másik négy terrorizmussal vádolt személlyel szemben azonban még mindig nem született hivatalos bírósági ítélet a terrorcselekmény miatt. Elméletileg egy katonai bíróság előtt kellene felelniük, de egyelőre még csak ki sem tűzték a tárgyalás időpontját, az ügy még mindig csak a tárgyaláselőkészítési fázisban van.

Az Amnesty szerint az efféle eljárások „veszélyes precedenst” teremtenek, mivel ezáltal a jogállami kereteket megszegve, az emberi jogokat semmibe véve tartják fogva ezeket a rabokat. Továbbá azoknak az állami tisztviselőknek a felelősségre vonására sincs lehetőség, akik a kínzásokkal, emberrabló akciók végrehajtásával követnek el jogsértéseket – mondta erről a szervezet egyik vezetője, Matthias Schreiber.

Korábban egyébként már Barack Obama elnök is megígérte, hogy bezáratja Guantánamót, de ezt nem sikerült megvalósítania elnöksége végéig. Utódja, Donald Trump idején nem merült fel a fogolytábor bezárásnak lehetősége sem.

A kongresszus a lépést továbbra is ellenzi és a hatályos szövetségi törvények szerint továbbra is tilos egy foglyot Guantánamóból átszállítani az Egyesült Államok bármelyik másik börtönébe. Ez utóbbit szabályozást még decemberben is megerősítették az amerikai védelmi minisztérium költségvetésének megállapításával kapcsolatban.

(via dw.com)