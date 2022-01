Új munkája mellett az antiszemitizmus ellen fog küzdeni Sebastian Kurz

A Tolerancia és Kibékülés Európai Tanácsának (ECTR) tiszteletbeli elnökévé is választották Sebastian Kurzot.

A volt kancellárról karácsonykor derült ki, hogy bukása után a Szilícium-völgyben kezd életet. Nem sokkal később, december 30-án jelentette be, hogy a Thiel nevű cég globális stratégiájáért fog felelni.

A tisztség mellé most egy újabbat vesz fel Kurz, ugyanis a Kronen Zeitung szerint most az ECTR tiszteletbeli elnökévé is választották. A szervezetnek már egy ideje Tony Blair volt brit miniszterelnök a tiszteletbeli elnöke, Kurz vele együtt fogja betölteni ezt a szerepet.

A szervezetet 2008-ban hozták létre Párizsban, elnöke egy orosz származású vállalkozó, Moshe Kantor. Az ECTR társalapítója a Holokauszt Világfórumnak is, a szervezet aktív szerepet az antiszemitizmus elleni küzdelemben, valamint a holokauszttagadók elleni fellépésben. Sebastian Kurz már kancellársága idején is fellépett az antiszemitizmus ellen, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban „Izrael nagy barátjának” is nevezte emiatt a kancellárt.

Kurz Peter Thielnél is munkát vállal, aki a PayPal társalapítója. A Heute cikke szerint az éves fizetése a Thiel Capitalnél jóval meg fogja haladni azt a 312 ezer eurót, amelyet kancellárként összesen keresett az évek alatt. Kurzhoz hasonló pályát futott be korábban Gerhard Schröder volt német szociáldemokrata kancellár, aki politikai pályája után több orosz energiapari óriásnál vállalt tisztséget a Gazpromtól a Rosznyeftig.

(via krone.at)

(Borítókép: Sebastian Kurz volt osztrák kancellár 2021. december 2-án Bécsben. Fotó: Reuters / Lisi Niesner / File Photo)