Beszorult a kéménybe a betörő, a tűzoltóknak kellett kimenteniük

Beszorult a kéménybe egy betörő a marylandi Silver Springben, emiatt a tűzoltóknak téglánként kellett lebontaniuk a kéményt ahhoz, hogy kiszabadítsák.

Az eset még szombat hajnalban történt. Először a ház egyik lakója lett arra figyelmes hajnal fél négykor, hogy valaki nyögdécsel a falak mögött, emiatt kihívta a rendőrséget. A rendőrök kiérkeztek a helyszínre, de először nem találták semmiféle betörésnek a nyomát, úgyhogy elmentek.

Egy órával később ugyanez a lakos megint hallotta a nyögdécseléseket, és megint kihívta őket. A rendőrök ekkor vették észre, hogy a kémény tetejét elmozdították, és így találták meg a beszorult férfit odabent.

A kiszabadításhoz viszont a tűzoltókra is szükség volt, ők már csak hajnali hat óra környékén értek ki a helyszínre. Végül – a falat is eltávolítva – téglánként kellett kibontaniuk a kéményt ahhoz, hogy kiszabadítsák a reménybeli rablót. A mentőakcióról videó is készült, amit a tűzoltók szóvivője még a Twitterre is feltöltött:

A mentés körülbelül másfél órán át tartott, sajtóhírek szerint két tucat tűzoltó dolgozott a rabló kiszabadításán. A betörő kisebb sérüléseket szenvedett, emiatt kórházba is szállították.

A rendőrség közölte, hogy a gyanú szerint a férfi rabolni akart a házból, az ellene indított eljárásokról azonban egyelőre még nem adtak részletes beszámolót.

(via NBC News)