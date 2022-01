Felgyorsulhatnak a Budapest–Varsó-gyorsvasút munkálatai

Kétmilliárd forintos uniós forrást kapott Magyarország a Budapest–Varsó-gyorsvasút magyarországi szakaszának környezetvédelmi munkarészeinek elvégzéséhez, így az előkészítő munkálatokat fel lehet gyorsítani – közölte Szijjártó Péter Facebook-oldalán.

Magyarország és Lengyelország együttműködése nemcsak általában politikailag nagyszerű, hanem számos szakterületen is folytatunk praktikus, mindkét ország számára hasznot hozó együttműködést. Így van ez a közlekedés területén is: nagy közös projektünk a Budapest–Varsó-gyorsvasút, melynek terveit tavaly év végén Brüsszelnek is bemutattuk