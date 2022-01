Figyelmeztet a WHO: a jelenlegi vakcinák nem elég hatékonyak az új variánsok ellen

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírus-vakcinák összetételével foglalkozó tanácsadói csoportjának keddi közleménye szerint olyan oltóanyagokra van szükség, amelyek a fertőzés megelőzése mellett a súlyos megbetegedésektől is megvédenek. A WHO által létrehozott munkacsoport tanulmánya szerint a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák nem jelentenek „életképes és fenntartható” megoldást az újabb variánsok ellen, így új oltóanyagokra van szükség.