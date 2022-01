Ausztráliában újra 50,7 fokos melegrekordot mértek

A nyugat-ausztráliai Onslow-ban 50,7 fokos hőmérsékletet jelentettek be. A hőmérséklet a következő napokban tovább emelkedhet.

Mindez azután történt, hogy Nyugat-Ausztráliában nagy bozóttüzekről számoltak be a múlt hónapban, volt olyan terület ami 6000 hektáron égett át, és evakuálásra is kényszerült.

A helyi Meteorológiai Hivatal munkatársa elmondta, hogy a térségben felgyülemlett forró levegő a zivatarok hiánya miatt alakult ki. Az átlaghőmérséklet Onslowban ebben az évszakban egyébként 36,5 fok volt.

Akadt két másik város – Mardie és Roebourne – is, ahol 50 fok feletti hőmérsékletről számoltak be csütörtökön. Azt egyik roeburni lakos arról tett bejelentést, hogy a melegtől még az irodai légkondicionáló is leállt.

Az Európai Unió műholdas rendszere pár nappal ezelőtti bejelentése megerősítette, hogy még soha nem mértek olyan meleget a föld felszínén, mint az elmúlt hét évben.

Az ember által előidézett klímaváltozás miatt egyre valószínűbbek a szélsőségesebb hőhullámok: a világ már 1,2 fokkal felmelegedett az ipari forradalom kezdete óta, és a hőmérséklet csak tovább fog emelkedni.

(via BBC)