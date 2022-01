Franciaország feloldotta a koronavírus-járvány miatti korlátozások egy részét az Egyesült Királyságból érkezőkkel szemben. Jean-Baptiste Lemoyne, a turizmusért felelős kormánytag jelentette be, hogy péntektől a beoltottak ismét szabadon beutazhatnak.

Az Egyesült Királyságból érkező beoltott személyeknek nem kell többé halaszthatatlan indokot igazolniuk

– mondta a politikus csütörtökön a TV5 Monde televíziónak adott interjúban.

A beoltottak számára a 48 órás karantén is megszűnik. Ismét lehet szabadidős tevékenység céljából beutazni az Egyesült Királyságból, síelni jönni

– tette hozzá. A korlátozás megmarad az oltatlanok számára, akik továbbra is csak halaszthatatlan indokkal utazhatnak be Franciaországba az Egyesült Királyság területéről.

A miniszterelnöki hivatal közleményéből az is kiderül, hogy az Egyesült Királyságból érkező „minden beutazónak, függetlenül attól, hogy be van-e oltva, be kell mutatnia egy 24 óránál nem régebbi negatív (PCR- vagy antigén-) tesztet”.

A kormány december közepén az omikron-variáns terjedése miatt tiltotta meg a szabad belépést az Egyesült Királyságból, ahonnan csak halaszthatatlan indokkal lehetett az elmúlt pár hétben beutazni Franciaországba.

A kormánytag emlékeztet arra, hogy a francia sítelepek közönségének 15 százaléka brit állampolgár. A járvány előtt kilencvenmillió külföldi turista érkezett évente Franciaországba, az idén ennek a felére számít a kormány.

Hozzátette: az idei téli szezon jól indult a síterepeken, a járványt megelőző 2019-es évhez képest nyolcszázalékos visszaesés várható, de egyes helyeken, például az elsősorban a hazai közönség által látogatott Pireneusokban tíz-harminc százalékos javulásra lehet számítani 2019-cel összehasonlítva – írja az MTI.

Lemoyne elmondta azt is, hogy bonyolultabb a helyzet néhány nagy síterepen az Alpokban, amelyeket elsősorban külföldiek látogatnak, leginkább britek.

A mai döntéssel, remélem, behozzuk a lemaradást. Január első hetében öt százalékkal többen érkeztek, mint 2019-ben, a belgáknak és a hollandoknak köszönhetően

– tette hozzá.