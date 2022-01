Az összes, a száguldó cirkuszban dolgozó számára kötelező lehet a koronavírus elleni oltás, írja a Planetf1 a Sky Sports nyomán. Ebbe beletartoznak a sofőrök, mérnökök, szerelők, és a médiamunkatársak is.

How will COVID impact the F1 season this year? *



Craig Slater breaks down the vaccine requirements in F1 * pic.twitter.com/PJu5r1aQju