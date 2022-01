Hatéves kislányával együtt halt meg egy magyar férfi Ausztriában

Az első híradásokban az jelent meg, hogy az Ausztriában élő férfi Sollenauban ugrott a vonat elé gyermekével, mindketten meghaltak. A vonatot irányító mozdonyvezető utólag azt jelentette, hogy egy harmadik személyt is elgázolhatott a sötétben, de valószínűleg rosszul látta, mivel a környéken mást nem találtak a keresőcsapatok.

A rendőrség egyelőre még vizsgálja az ügyet, de nagyon valószínűnek tűnik, hogy előre kitervelt öngyilkosság történhetett. Ezt látszik megerősíteni az is, ami kiderült azóta az édesapáról és családjáról.

A Kronen Zeitung azt írja, hogy a férfi amatőr teniszező volt, korábban voltak családi problémái. A felesége – akit korábban Alsó-Ausztria szépévé is választottak – évekkel ezelőtt elvált tőle. Ezt a férfi nem tudta feldolgozni, és többször is azzal fenyegetőzött, hogy megöli őt és a közös lányukat is.

Az első fenyegetéseket az osztrák bíróság közlése szerint a férfi 2017 őszén tette, onnantól kezdve 2018 februárjáig ezeket többször is megismételte. A következő három évben állítólag ezekkel felhagyott, 2021 júliusában viszont

azzal fenyegette meg volt feleségét, hogy a lányával együtt a vonat elé löki.

Ez volt az a fenyegetése, amelyet bírósági ügy is követett már: 2021. november 15-én végül a férfit tizenkét hónap feltételes börtönbüntetésre és 720 eurós megfizetésére ítélték. Ezenfelül arra is kötelezték, hogy pszichoterápiás kezelésen vegyen részt a próbaidő alatt.

A Kronen Zeitung szerint a férfi a keddi öngyilkosság előtt újabb fenyegetést tett, és – sajnos – ezt már be is váltotta. A hatóságok közölték, hogy az édesanyát a tragédia miatt most egy kríziscsapat felügyeli.

A Kronen Zeitungnak sikerült megszólaltatnia a kislány nagyapját is. Az idős férfi – aki a nevelőapja volt a magyar férfinek – elmondta: a család és az ismerősök is összeomlottak, senki sem tudja felfogni a tragédiát.

Közölte, azt is, hogy a gyermek hetente három napot lakott nála és a nagyanyjánál, ahol egyébként a férfi is élt, mióta elvált az édesanyától. A maradék heti négy napot a gyermek az édesanyjánál töltötte, tőle jött vissza kedden. A nagyapa szerint a kislány a tragédia előtt nem sokkal azt mondta: nagyon örül, hogy ismét láthatja az édesapját.

Az ügyben egyelőre még nem zárták le a nyomozást

– szögezte le Andreas Winter rendőrségi szóvivő ugyancsak a Kronen Zeitungnak nyilatkozva.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06 80 820 111-es telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.

(via krone.at)