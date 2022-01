Egy anya csomagtartóba gyömöszölte fiát, hogy megóvja magát a fertőzéstől

A 41 éves Sarah Beam egy houstoni autós koronavírus-tesztelő központba érkezett az év elején. A megdöbbent szemtanúk arról számoltak be, hogy a jármű hátuljából furcsa zajokat hallottak.

Bevin Gordon, a helyszín egészségügyi szolgáltatási igazgatója megkérte a nőt, hogy nyissa ki a csomagtartót, és ekkor fedezte fel a benne sanyargó tizenévest – idézte a New York Post a vádiratot.

Sarah Beam – aki ráadásul 2011 óta tanárként dolgozott a Cypress-Fairbanks iskolában – azzal magyarázta tettét, hogy megpróbálta elszigetelni a fiát.

– áll a beadványban.

A texasi Harris megyében élő pedagógus elmondta, hogy 13 éves fia gyorstesztje pozitív lett, ezért a betegség megerősítésére PCR-tesztre vitte el. Elmondása szerint azért tette be a fiút az autó csomagtartójába, mert nem akarta, hogy ő is megfertőződjön.

Az egészségügyi igazgató közölte a nővel, hogy őt és a fiát addig nem fogják megvizsgálni, amíg a tinédzsert ki nem veszi a csomagtartóból, és be nem ülteti az autó hátsó ülésére. Ezután riasztotta a rendőröket.

A tesztelési helyszínt egyébként az oktatási intézmény működteti, amelynek saját rendfenntartó részlege is van. Haladéktalanul kivizsgálták az esetet.

Közúti ellenőrzésen derült ki, hogy három kisgyereket teljesen szabálytalanul, a gyerekek testi épségét súlyosan veszélyeztetve, zárt csomagtartóban szállított egy sofőr Romániában. A gyerek nem poggyász, amit vásárlás után csak úgy be lehet rámolni a csomagtartóba – figyelmeztetett a román rendőrség.

Egy másik, román rendszámú személygépkocsi vezetője szokatlan szállítmánnyal indult útnak tavaly nyáron. Egy élő tehenet és birkát tuszkolt be a csomagtartóba, így szállította őket az úton közlekedő többi sofőr megdöbbenésére. A szemtanúkat igencsak meglepte a furcsa eset, és elképzelni sem tudták, hogyan sikerült bezsúfolni az állatokat a csomagtartóba.

Nem mindennapi jelenet játszódott le az egyesült államokbeli Pennsylvaniában, ahol a rendőrök egy élő szarvast találtak a 19 éves ittas nő autójának csomagtartójában. A nő azzal magyarázta a történteket, hogy véletlenül elütötte az állatot, és 21 éves utasával együtt azt hitték, hogy az elpusztult. Ezt követően gyömöszölték be a csomagtartóba. Csak később tűnt fel nekik, hogy a szarvas még nagyon is él, mégis vígan továbbhajtottak vele.

Szinte mindennapos, hogy az autók rakterét csempészetre használják. A magyar rendőrök tavaly májusban egy járműben hatezer doboz magyar adó- és zárjegy nélküli, feltehetően árucsempészetből származó cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladja a tizenegymillió forintot.

Csomagtartó, illetve egy benne megbújó statiszta játszotta a főszerepet egy régóta húzódó rejtély megoldásában: vajon befért-e az elrabolt VV Fanni egy kisautó csomagterébe, egy bőrönd mellé – ezt próbálták kideríteni egy helyszíni szemlén.

A texasi nyomozás során előkerült a helyszínről készült biztonsági felvétel. Ezen látható, ahogy Sarah Beam, az anya kinyitja a csomagtartót, amelyből kimászik a fia.

A rendőrség ezek után elfogatóparancsot adott ki Beam ellen gyermek veszélyeztetésének vádjával. A tanárnőt munkáltatója azonnal szabadságolta, a rendőrök pedig őrizetbe vették.

Alig két órával később azonban, 1500 dolláros óvadék ellenében szabadon bocsátották – jelentette egy houstoni portál.

TEXAS—Texas woman, who “quarantined” son in trunk of car, a schoolteacher.@KPRC2: pic.twitter.com/MqsoD5uFab