Skóciában találtak rá egy nemi erőszak miatt körözött amerikai férfira, aki két évvel ezelőtt megrendezte a saját halálát.

Nicholas Alahverdiant egy glasgow-i kórház dolgozói ismerték fel fényképről, akinek DNS-mintáját és ujjlenyomatát eljuttatták az Interpolnak. A több álnevet is használó férfi Arthur Knightnak adta ki magát.

A most 34 éves férfit koronavírus miatt kezelték. Egy ideig lélegeztetőgépre is került, de egyelőre nem világos, hogy kezelésre szorul-e még. Az amerikai hatóságok azonban a kiadatását kérik – írja a New York Times alapján az RTL Klub.