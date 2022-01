Enyhítéseket jelentett be a norvég kormány csütörtök este az alig több mint egy hónappal ezelőtt elrendelt szigorításokhoz képest.

Jonas Gahr Store norvég kormányfő tudatta, hogy többek között például újra lehet alkoholt felszolgálni. A észak-európai országban karácsony előtt alkoholtilalmat vezettek be a valamennyi vendéglátóhelyen. Ezen felül a miniszter arról is beszélt, hogy a gyerekek és fiatalok szabadtéri sporttilalmát is feloldják, zárt térben legfeljebb húszan sportolhatnak együtt mostantól.

Az érintkezéssel járó sportágak edzései és versenyei is újraindulhatnak.

Felnőttek esetében beltéren maximum szintén húszan lehetnek jelen, és javasolt a távolságtartás. Mindezek mellett zárt térben, rögzített ülőhelyek esetén mostantól 200 ember vehet részt rendezvényeken, ülőhelyek nélküli esemény esetén pedig zárt térben 30, a szabad levegőn pedig 200 fő a létszámkorlát.

A járvány új szakaszába léptünk. Sokkal több a beoltott, mint decemberben, és nagyszámú gyorstesztet is vásároltunk, ezért a négy héttel ezelőtti korlátozások egy részre feloldható

– fejtette ki Jonas Gahr Store.

Az új fertőzések száma ennek ellenére emelkedik, és a koronavírus omikron variánsa vált uralkodóvá a skandináv országban. A miniszterelnök szerint a legújabb járványhullám még nem érte el a csúcsot, de a korábbiaknál sokkal kevesebben lesznek súlyos betegek koronavírus-fertőzés miatt.

