Szokatlan körülmények közt akadtak rá egy Amerikában körözött bűnözőre Skóciában. Nicholas Alahverdian koronavírus-fertőzés miatt kórházba és lélegeztetőgépre került, így találták meg.

A 34 éves férfit korábban nemi erőszak miatt elítélték Ohio államban és most amiatt körözték Rhode Island-en, hogy ezt megpróbálta eltitkolni a hatóságok elől. Ezen kívül Ohioban is keresik amiatt, hogy pénzügyi csalással gyanúsítják.

A hatóságokat végül úgy rázta le magáról, hogy eljátszotta a halálát. 2020 elején több sajtócikkben is megjelent, hogy Non-Hodgkin limfómában szenved és napjai vannak hátra, majd február végén egy online gyászjelentés is megjelent a haláláról, amit – a jelek szerint – a hatóságok is készpénznek vettek.

Mire kiderült a csel, addigra Alahverdian már Skóciába menekült. Ott viszont nemrég elkapta a koronavírust és kórházba került, ezáltal fedték fel a személyazonosságát.

A férfit – amennyiben felépül – minden valószínűség szerint ki fogják adni az Egyesült Államoknak, hogy felelősségre vonhassák.

(via AP)