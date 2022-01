A román oltási kampány koordinátora, Valeriu Gheorghita több fontos hírről is beszámolt, melyek az országának immunizálódó lakosait érintik. Elsőként tudatta, hogy január 17-től már négy hónap után be lehet adatni a harmadik (emlékeztető/booster) oltást, emellett pedig kifejtette, hogy az 5 és 11 év közöttiek számára január 26-án kezdődik el az oltáskampány, a korosztály számára kifejlesztett vakcinák két nappal korábban már megérkeznek Romániába – adta hírül a Főtér.

A szakember a határidő lerövidítését megindokolta és, azzal magyarázta, hogy a szakértői felmérések szerint a vakcina második adagjának a beadatása után 4 hónappal csökken az oltás által nyújtott védelem. A hivatalos adatok szerint tavaly szeptember 28. óta már 2,1 millió személy kapta meg az emlékeztető oltást.

Arról is beszélt a kampány koordinátor, hogy az 5 és 11 évesek számára 219 oltópontot biztosítanak, jelentkezni a már ismert honlapon lehet, de nem kötelező, regisztráció nélkül is be lehet sétálni a kiszemelt oltásközpontba.

A bejelentés után nem sokkal az online regisztráció oldal megbénult, mert nem bírta a túlterhelést, a felületen a kijelölt központoknál nulla szabad helyet mutatott, ha időpontot akart valaki foglalni.

