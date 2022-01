Markus Söder bajor kormányfő (CSU) becsapta a közvéleményt – írja a Die Welt. Erre reagálva Wolfgang Kubicki, az FDP alelnöke rögtön arra kérte a miniszterelnököt, hogy

mondjon le tisztségéről a vitatott koronavírus-esetszámok miatt.

A Bajor Állami Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatal (LGL) január 7-én közzétette a koronavírussal kapcsolatos esetszámok eredményeit.

Az adatok alapján azt láthatjuk, hogy a nem beoltott, illetve beoltott páciensek hétnapos előfordulási aránya elég torz képet mutat.

A bajor kormányfő Twitteren november 18-án megosztott egy arányszámokat tartalmazó ábrát, amely szerint az azt megelőző héten oltottak incidenciája – vagyis az adott időszak alatt mért esetek gyakoriságának száma – 110 volt, az oltatlanoké pedig 1469. Söder a következőket írta:

Sajnos a koronafertőzések száma drámaian növekszik, különösen a be nem oltottak körében. Közvetlen összefüggés van az alacsony oltási és a magas fertőzési ráta között.

Leider nehmen die Corona-Infektionen gerade bei Ungeimpften dramatisch zu. Es gibt einen direkten Zusammenhang von niedrigen Impfquoten und hohen Infektionsraten. Lassen Sie sich daher bitte impfen. Nur Impfen hilft. pic.twitter.com/pu09922WJm — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 18, 2021

Azonban Söder megnyilatkozása hibásnak mutatkozott, ugyanis december elején a Die Welt újságírói felfedték, hogy a novemberi mintahéten az esetek hetven százalékánál ismeretlen volt az oltottság állapota, az eseteket mégis az oltatlanokhoz rendelték.

A most közzétett adatok azt mutatják, hogy november 18-án a kormány csak arra a következtetésre jutott, hogy 14 254 újonnan fertőzött személy nem volt teljesen beoltva, a be nem oltottak előfordulása pedig 333 volt. 62 722 ismeretlen oltási státuszú esetet rendeltek a be nem oltottakhoz. Így keletkezett az 1469-es előfordulási érték.

Wolfgang Kubicki, az FDP alelnöke a tények feltárása után a következőket mondta:

Markus Söder nyilvánvalóan megtévesztette a közvéleményt a be nem oltott és beoltott emberek oltottsági állapotáról szóló számokkal. A tények megítélése szempontjából nem mindegy, hogy ezt tudatosan tette-e.

Kubicki úgy gondolja, hogy aki pandémiás válsághelyzetben hamis jelentéseket terjeszt a nyilvánosságban, annak

vállalnia kell a személyes következményeket

– vagyis a kormányfői posztról való távozást, ezzel is védve a miniszterelnöki hivatalt a további várható támadásoktól.

(Borítókép: Markus Söder 2022. január 5-én. Fotó: Peter Kneffel / picture alliance / Getty Images Hungary)